Пятеро строивших АЭС в Бангладеш россиян умерли за 11 дней

В Бангладеш местная полиция начала расследование после того, как в провинции Пабна за последние 11 дней умерли сразу пятеро россиян, сообщает Лента.Ру.

Начальник полицейского участка Ишварди заявил, что по итогам вскрытия тел умерших ничего подозрительного обнаружено не было. В частности, было установлено, что один из россиян страдал от заболевания сердца, а другой употреблял наркотики. Тем не менее, отметил представитель полиции, расследование будет продолжено.

Строительство АЭС «Руппур» началось в 2013 году в 160 километрах от столицы Бангладеш города Дакка. Предполагается, что первый блок электростанции заработает уже в 2023 году, а второй — в 2024-м.