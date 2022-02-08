С 11 февраля три области перейдут в красную зону

Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила с полуночи 11 февраля перевести в красную зону три области Украины — Закарпатскую, Луганскую и Хмельницкую, сообщает Новое время.

По состоянию на 8 февраля в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Ровенская области, остальные регионы — в желтой или оранжевой зонах.

За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 34 353 человек, зафиксировано 255 летальных случаев, 15 193 пациента выздоровели. Суточный показатель заболеваемости резко вырос после снижения на выходных — днем ранее коронавирус обнаружили у 23 378 человек.

В Минздраве считают, что в ближайшие две недели в Украине могут фиксировать до 60 тысяч случаев коронавируса в сутки, а затем заболеваемость начнет снижаться. В ведомстве связывают рост заболеваемости с распространением штамма Омикрон.

В начале февраля главный санврач Игорь Кузин говорил, что в ближайшее время в красную зону могут перейти области с «угрожающей эпидемической ситуацией» — Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Одесская и Сумская.