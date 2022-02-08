Валютный рынок вторника: итоги дня

Несмотря на то, что вчера курс безналичного доллара на межбанковском﻿ валютном рынке опустился ниже психологического уровня 28 гривен, сегодня закрепить успех не удалось.

Многочисленные интервенции Национального банка в понедельник, результатом которых стала покупка более 250 млн долларов, не только убрали с рынка излишки долларового предложения, но и подтолкнули спекулянтов к фиксации прибыли. После того, как котировки опустились до 27,90 гривен на покупке и 27,925 гривен на продаже, число желающих купить валюту резко выросло, и кура доллара опять начал расти. Примечательно, что Национальный банк сегодня вообще не участвовал в торгах. К закрытию торгов доллар вернулся к уровню 28 гривен.

Закрыли основную фазу торгов вторника на 5 копеек на покупке и на 4 копейки на продаже выше, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,85/27,97 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись шире, чем в понедельник: спред на открытии составил 12 копеек. Первые сделки по цене 27,90 гривен прошли в 9:12. Активность покупателей в первый час торгов привела к тому, что более дешевые предложения довольно быстро раскупили. Продавцы среагировали мгновенно: они убрали часть заявок, а на остальные подняли ценник. К 12:45 котировки поднялись до 28,012 гривен на покупке и 28,03 гривен на продаже. Такие цены уже показались продавцам приемлемыми, и они выставили снятые ранее заявки, но по новым ценам. Рост остановился, и до конца торгов сделки шли в диапазоне 27,96-28,01 гривен.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 27,98/28,01 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,02 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 21,4 млн по сравнению с понедельником и составил 200,2 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 21,9494 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 21,9494 гривен. Официальный курс доллара на 9 февраля установлен на отметке 27,9619 гривен за доллар, снижение на 3,79 копейки.

установлен на отметке 27,9619 гривен за доллар, снижение на 3,79 копейки. Официальный курс евро на 9 февраля установлен на отметке 31,9255 гривен за евро, снижение на 14,69 копеек.

Наличный доллар сегодня оперативно отреагировал на изменение тренда на межбанке. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 27,92-27,93 гривен, но уже к обеду ценник подняли до 28,02-28,04 гривен. К вечеру ценник остался на том же уровне, т.е. за день доллар в столице подорожал на 10 копеек.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 18:00 – 1,1418 доллара. Евро снижается второй день подряд, корректируясь после бурного роста на прошлой неделе. Что касается наличного евро, сегодня он четко следовал за наличным долларом, игнорируя происходящее на мировых рынках. Утром его продавали по 31,82-31,85 гривен; к обеденному перерыву, вслед за долларом, ценник подняли до 31,92-31,94 гривен, такая же цена сохранилась и к вечеру.

Российский рубль растет вторую неделю подряд. Сегодня он достиг 75 руб /$, и только высокая вероятность возобновления интервенций Центробанка России не дает ему укрепиться еще больше. Наличный рубль, несколько дней продававшийся по стабильной цене, сегодня подорожал на 2 копейки, до 3,69-3,70 гривен за 10 рублей.