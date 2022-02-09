Электромобили вызовут перебои с электричеством в Европе в ближайшие годы

Аудиторская компания Ernst & Young совместно с европейской ассоциацией электроэнергетической отрасли Eurelectric спрогнозировали, как растущий рынок электромобилей повлияет на электросети Европы, сообщает РБК-Украина.

В ближайшие 13 лет количество электрокаров в Старом Свете должно вырасти с 3 до 130 млн. единиц. Ожидается, что уже через 10-15 лет пиковые нагрузки на сети возрастут на 25–90%.

Уже сегодня специалистам становится очевидным, что массовый переход на электромобили будет сопровождаться частыми скачками напряжения, потерей мощности и ростом цен на энергоносители. Избежать этого явления можно только внедрением системы умной зарядки.

Для достаточного обслуживания будущих электромобилей к 2030 году по всей Европе должно быть установлено 34 миллиона зарядных станций, а к 2035-му – 65 млн. В исследовании отмечается, что большая часть из них должна быть установлена в жилых домах, так как зарядка электромобиля дома обходится на 60–80% дешевле, чем на общественных станциях.

Считается, что электросети Европы готовы выдержать до 100 млн электромобилей. Но чтобы исключить перебои с электричеством, владельцам электрокаров могут запретить заряжаться дома днем и существенно ограничат использование публичных станций.

Пиковая нагрузка на сети до 2030 года увеличится на 90 процентов, а коэффициент загрузки трансформаторов — на 80 процентов. При этом только на развертывание домашних точек зарядки потребуется 115 миллиардов евро. К тому же, ожидается существенный рост цен на электроэнергию. Все эти траты лягут на плечи владельцев электрокаров.