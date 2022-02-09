Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ сменилось ростом в направлении психологического уровня 28 гривен.

Импортеры решили, что дальше не стоит рисковать (ведь всего две недели назад доллар стоил дороже 29 гривен) и начали активные покупки валюты для оплаты контрактов. Банки, открывавшие спекулятивные короткие позиции (по продаже валюты), тоже начали фиксировать прибыль. Продавцы валюты отреагировали мгновенно и начали поднимать ценники, что и привело к возобновлению роста. Национальный банк вчера в торгах не участвовал, но если сегодня рост доллара продолжится, нельзя исключать его появление на рынке, на этот раз с продажей валюты. Все будет зависеть от того, насколько сильно будет дорожать доллар – и будет ли он дорожать вообще.

Открытие торгов среды ожидается на уровне 27,95/28,02 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в столице во вторник подорожал на 10 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 27,92-27,93 гривен, но уже к обеду ценник подняли до 28,02-28,04 гривен; к вечеру ценник остался на том же уровне. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 28,02-28,05 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Если доллар на межбанке продолжит рост, то уже к обеду ценник могут поднять до 28,07-28,10 гривен. Но стоит безналичному доллару показать признаки снижения, и возврат ниже 28 гривен для наличного «американца» займет не более двух часов.

Евро на рынке FOREX во вторник продолжил снижение, корректируясь после бурного роста на прошлой неделе, и опустился до 1,1396 доллара. Утром среды он торгуется в узком диапазоне 1,1411-1,1433 доллара. Наличный евро подорожал на 10 копеек: утром его продавали по 31,82-31,85 гривен; к обеденному перерыву ценник подняли до 31,92-31,94 гривен, такая же цена сохранилась и к вечеру. Сегодня утром евро начнут продавать по 31,90-31,92 гривен. Дальше евро будет двигаться в том же направлении, что и наличный доллар. Сегодня равновероятны и рост, и снижение его цены.

Российский рубль растет вторую неделю подряд. Во вторник он достиг 75 руб /$, и только высокая вероятность возобновления интервенций Центробанка России не дает ему укрепиться еще больше. Наличный рубль, несколько дней продававшийся по стабильной цене, вчера подорожал на 2 копейки, до 3,69-3,70 гривен за 10 рублей. Сегодня его будут продавать по 3,68-3,70 гривны за 10 рублей.