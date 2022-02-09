Siri уличили в слежке за пользователями iPhone

С выходом iOS 15 Apple автоматически включала режим «Улучшить Siri и диктовку», который записывал все обращения пользователя к Siri и хранил на серверах компании. Эту ошибку, как заявляют купертиновцы, исправили в бета-версии iOS 15.4, сообщает Газета.ru.

После обнаружения ошибки компания якобы отключила эту функцию для многих пользователей с выходом iOS 15.2, но полностью исправила ситуацию лишь во второй бета-версии iOS 15.4. То есть владельцы iPhone с обычной, стабильной версией операционной системы могут все еще быть подвержены слежке.

Такая функция изначально задумывалась как опциональная — каждый пользователь должен был сам решать, хочет ли он делиться историей общения с Siri вместе с компанией Apple или нет. Однако из-за неизвестной ошибки этот режим включался у всех владельцев iPhone.

Apple не сообщает, сколько человек могли пострадать и были ли случаи кражи данных пользователей представителями компании, у которых есть доступ к ее серверам.