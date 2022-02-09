Стаж для пенсии: как подтвердить документально или онлайн

Некоторые сведения о застрахованном лице можно получить онлайн в виде индивидуальных данных из реестра застрахованных лиц, сообщает Новое время.

Что такое выписка из реестра застрахованных лиц?

Выписка из Реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования — это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц (справка ОК-5).

Какие данные можно получить из реестра застрахованных лиц?

Данные для просмотра

Из реестра застрахованных лиц для просмотра предоставляются следующие данные:

ФИО, дата рождения, пол, место рождения;

адрес регистрации и адрес фактического местожительства;

серия и номер паспорта, дата и орган выдачи;

номер, дата и орган выдачи страхового свидетельства;

номер, дата и орган выдачи электронного пенсионного удостоверения;

данные о пересечении границы зоны АТО — для переселенцев (направление пересечения границы зоны АТО и дата пересечения границы зоны АТО);

данные о зарплате (по годам в разрезе страхователей. За каждый год дополнительно определяется общая сумма заработной платы в год и общая сумма заработной платы, которая учитывается для расчета пенсии);

данные о страховом стаже лица (количество дней работы, за которые страхователем было уплачено за лицо страховые взносы. Информация предоставляется по всем годам и месяцам работы лица).

Выписка из реестра

Выписка из реестра застрахованных лиц содержит следующую информацию о застрахованном лице:

статус застрахованного лица;

статус получателя страховой выплаты;

данные о приобретенном страховом стаже;

сведения о периоде трудовых отношений;

сведения о начисленной зарплате (дохода) для расчета страховых выплат и страхового стажа;

сведения об особых условиях труда, которые дают право на льготы в пенсионном обеспечении и общеобязательного государственного социального страхования;

сведения о суммах добровольных взносов, предусмотренных договором добровольного участия;

сведения о суммах доплаты в минимальный страховой взнос;

данные пенсионного дела;

сведения о других видах общеобязательного государственного социального страхования

Как получить выписку из реестра застрахованных лиц?

Подать электронный запрос и получить выписку можно лично через Портал электронных услуг ПФУ, подтвердив свое лицо электронной цифровой подписью. Выдержка формируется и посылается безвозмездно. Данные посылаются автоматически в персональный кабинет застрахованного лица.

За какой период содержатся данные в реестре застрахованных лиц?

В реестре застрахованных лиц содержатся данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа и уплаты страховых взносов начиная с 1 июля 2000 года.

Как подтвердить страховой стаж, приобретенный до 2000 года?

Страховой стаж, приобретенный к внедрению системы персонифицированного учета, подтверждается из документов и порядке, определенном законодательством. В страховой стаж относят только периоды, за которые были уплачены страховые взносы. При этом в страховой стаж приравнивается весь трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года. Трудовой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, засчитывается в страховой стаж на условиях действовавшего ранее законодательства. После 1 января 2004 года стаж засчитывается по данным персонифицированного учета исходя из суммы уплаченных взносов.

Справка: срок трудовой стаж изменился на страховой стаж после вступления в силу 1 января 2004 Закона Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании.

Страховой стаж, приобретенный до 1 января 2004 года, подтверждается трудовой книжкой. Если в ней отсутствуют записи о периодах работы до 1 января 2004 или имеются исправления или неточные записи, трудовой стаж подтверждается следующими документами:

справками со ссылками на соответствующие приказы о принятии на работу и освобождении от нее;

лицевыми счетами и сведениями о начислении зарплаты (справками и копиями архивных документов);

удостоверениями, характеристиками, письменными трудовыми договорами и соглашениями с отметками об их исполнении и другими документами, содержащими сведения о периодах работы.﻿

При отсутствии указанных документов учитываются членские билеты профсоюзов ( периоды работы подтверждаются исключительно за время, за которое есть отметки об уплате членских взносов).

Кроме того, справку ОК-5 можно получить на портале Дія.