Когда удачно инвестировать в криптовалюты и как лучше начинать

Криптоиндустрия развивается, несмотря на любые препятствия и обстоятельства. Регуляторы хотят регулировать, криптоэнтузиасты хотят, чтобы их оставили в покое.

Но криптовалюты нельзя просто взять и запретить, пока на планете Земля есть электроэнергия и интернет. Так же, как и нельзя запретить стремительное развитие индустрии. Настало время, когда листая обычную ленту в Facebook, натыкаешься на посты о том, что пора покупать, или наоборот — не время. Люди не из мира криптовалют ежедневно интересуются курсом биткоина и обсуждают выпуск новых токенов, рассматривая крипту как перспективное направление для инвестиций.

Главный вопрос: когда же пора инвестировать? Специалисты криптообменника Crybex отвечают, вдохновившись именно постами друзей не из мира крипты.

Когда наступит лучший момент для инвестиций

Ответ очень простой и немного ироничный: никогда. Никогда не будет наилучшего момента. Точнее, не так: самый лучший был более 10 лет назад, когда только появилась еще неизвестная и недорогая на то время первая криптовалюта — Bitcoin. Вот когда нужно было «закупаться на все».

Синдром упущенной выгоды, или FOMO (fear of missing out), очень просто объяснить на примере биткоина. «Вот если бы я купил в 2017 году биткоина на $1000…», «Вот если бы я взяла эфириум по $300». Но давайте думать о настоящем и будущем.

Итак, когда же начинать инвестировать? Когда готовы. Для старта нужна обязательная подготовка, и нет, не только в виде денег для инвестиций. Перед тем, как вкладывать средства во что-либо, будь то Bitcoin, недвижимость или акции, обязательно необходимо изучить рынок. В случае с криптовалютами важно также хотя бы немного разбираться в технологии. Почитайте документацию, подпишитесь на криптоканалы новостей, прочитайте пару книг о блокчейн-технологиях. Звучит это страшно. Но чем больше вы будете изучать аспекты, тем понятнее для вас будет становиться рынок. И тем более понятнее, о чем вообще речь. Знать, что биткоин — это криптовалюта, то есть «виртуальная такая валюта», которую можно купить в интернете и потенциально разбогатеть, а физического выражения у нее нет — недостаточно.

Важно понимать основные принципы технологии Blockchain; знать характеристики монет; различать, что такое биткоин-адрес и биткоин-кошелек; понимать, что на криптобиржах создаются аккаунты, а не криптокошельки; выбирать, как лучше хранить криптовалюту, основываясь на собственном мнении и понимая, как вы к нему пришли. Откровенно говоря, и это не полный список вопросов, но стоит изучить как минимум базовые аспекты.

Самый первый и простой совет новичкам — изучайте и анализируйте новости. Читайте криптомедиа каждый день и обязательно учитесь отслеживать взаимозависимость курсов криптовалют и определенных событий.

Как купить криптовалюту

Если вы подготовились, любой момент можно считать подходящим. Да, традиционно считается, что лучше вкладывать средства в криптовалюты на падениях курса. Но иногда можно долго ждать падения и наблюдать только рост, продолжая испытывать FOMO. Есть альтернативный вариант — регулярные небольшие инвестиции вне зависимости от курса.

Есть 2 способа покупки криптовалют. Вы можете купить биткоин через Приват24, Монобанк и с карт других банков или же за наличные. В обоих случаях нужно выбрать надежный, безопасный обменник криптовалют с оптимальными рыночными условиями. Способы отличаются методом оплаты — онлайн прямо на сайте или оффлайн в пункте приема-выдачи наличных. Покупая онлайн с помощью банковской карты, обращайте внимание на банковские комиссии и ограничения по сумме транзакций.

Выбирая сервис по обмену криптовалют, обязательно тщательно анализируйте его репутацию, например, отзывы в социальных сетях и на форумах. Важно не найти негативные отзывы, а изучить, как менеджеры сайта коммуницируют с клиентами, предоставляют ли помощь и стараются ли решить проблему. Кроме того, внимательно ознакомьтесь с правилами пользования и условиями обмена.

Crybex — всегда надежный криптообмен!