Названы финалисты конкурса Мировой автомобиль года 2022

Названы финалисты конкурса Мировой автомобиль года 2022
Фото: кадр из видео

Организаторы конкурса World Car of the Year объявили десятку лучших автомобилей, которые будут бороться за абсолютный титул в этом году, сообщает 24 Канал.

Среди кандидатов четыре электромобиля, причем батарейные машины в этом году выделили в отдельную категорию. Но бороться за титул Мировой автомобиль года придется с сильными соперниками из “бензиновой эпохи”.

Десятку главных претендентов формируют: Audi Q4 e-tron, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Cupra Formentor, Genesis G70, Hyundai Tucson, Lexus NX, Honda Civic та і Toyota GR86 / Subaru BRZ.

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

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Фото: топ-10 финалистов конкурса Мировой автомобиль года 2022 / Carscoops, фирмы-производители

Для каждой из категорий также были объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля года. Так, в новой группе “электромобили” имеют шанс победить Audi e-tron GT, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5 и Mercedes EQS.

Категория “роскошных автомобилей” представлена Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, Mercedes EQS и Volvo C40 Recharge. Аналогично, Audi e-tron GT, BMW M3 / M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86 / Subaru BRZ и Volkswagen Golf GTI / R будут бороться за звание лучшего спортивного автомобиля года.

Титул World Urban Car 2022 или “городской автомобиль года” будут бороться Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross и Volkswagen Taigun.

Все вышеупомянутые модели также имеют право получить титул “Мировой автомобильный дизайн года 2022”. Однако группа из “шестерых уважаемых мировых экспертов по дизайну” также создала шорт-лист, который включает Audi e-tron GT, Ford Mustang Mach-E, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6 и Mercedes EQS.

Три лучших финалиста будут объявлены 15 марта, а победители будут названы на автосалоне в Нью-Йорке 13 апреля.

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