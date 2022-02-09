Валютный рынок среды: ход торгов

Сегодня на межбанковском валютном рынке﻿ царит неопределенность и непонимание направления дальнейшего тренда. Попытки спровоцировать рост не удались, даже несмотря на то, что с утра покупателей было больше, чем продавцов.

Котировки безналичного доллара поднялись до 28,01 гривен на покупке и 28,022 гривен на продаже, после чего развернулись и опять ушли ниже уровня 28 гривен. Национальный банк второй день отсутствует на рынке, при этом пристально наблюдая за происходящим.

«Сонное царство» - так кратко можно описать происходящее на наличном валютном рынке. Всю первую половину дня в столице наличного «американца» продавали по 28,02-28,04 гривен. Ближе к обеду начались разговоры о снижении ценников, вызванные движениями на межбанке. В 14:00 появились предложения на продажу крупных объемов доллара по 28,00-28,01 гривен.

Евро на FOREX в среду опять пытается расти. Точнее, евровалюта воспользовалась очередным «приступом слабости» американского доллара и поднялась к моменту написания статьи до 1,1443 доллара. Наличный евро, как и доллар, «застыл» на месте: сегодня его стабильно продают по 31,94-31,96 гривен.

Российский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. К 13:00 по киевскому времени он уже дважды коснулся уровня 74,65 руб/$ в надежде на снижение напряженности между Россией и Западом из-за Украины. Такое резкое укрепление рубля не могло не сказаться на цене наличного рубля. В столице он подорожал сразу на 3 копейки, до 3,72-3,73 гривен за 10 рублей.

«Криптовалюта №1» биткоин консолидируется после недавнего роста. Вчера вечером он сначала подешевел до 42700 долларов за 1BTC, затем подорожал до 44393,36 долларов и в настоящий момент торгуется﻿ между этими уровнями.