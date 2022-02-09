Украина начала выпускать новую марку бензина

Оператор Кременчугского нефтеперерабатывающего завода частная компания "Укртатнафта" впервые в истории выпустила украинский бензин марки А-98, сообщает УНИАН.

В начале февраля 2022 года на мощностях Кременчугского нефтеперерабатывающего завода изготовлен бензин с октановым числом 98 – впервые в истории отечественной нефтепереработки.

"Бензин премиального качества марки А-98-Евро5-Е0 в количестве 2 тыс. тонн готов к отгрузке на АЗС. Топливо изготовлено в полном соответствии с ГСТУ 7687: 2015 и требованиями Технического регламента. Эта марка бензина соответствует жестким эксплуатационным требованиям и экологическим стандартам стран ЕС" , - говорится в сообщении.

В компании отметили, что возможность приготовить бензин такого высокого качества появилась благодаря технической модернизации "Укртатнафты".