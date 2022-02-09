Во Франции горит фабрика по производству денег
Во французском городе Шамальер загорелась фабрика Банка Франции, где производят деньги. Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.
Огонь затронул здание фабрики Банка Франции, где находится типография по производству денег. Причины пожара пока не установлены. Также не известно, пострадали или нет уже напечатанные денежные купюры.
Сообщает о 24 пострадавших, четверо из них доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.
На месте пожара работают спасатели. Бульвар Дюкло, где находится фабрика, оцеплен полицией. Движение по нему перекрыто.