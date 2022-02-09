Во Франции горит фабрика по производству денег

Во французском городе Шамальер загорелась фабрика Банка Франции, где производят деньги. Известно о 24 пострадавших, четверо из них госпитализированы, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Огонь затронул здание фабрики Банка Франции, где находится типография по производству денег. Причины пожара пока не установлены. Также не известно, пострадали или нет уже напечатанные денежные купюры.

Сообщает о 24 пострадавших, четверо из них доставлены в больницу. Их состояние не уточняется.

На месте пожара работают спасатели. Бульвар Дюкло, где находится фабрика, оцеплен полицией. Движение по нему перекрыто.

A money factory is on fire in #France. Banknote factory of the Bank of France blazes in the city of Chamalier, injured 24 people. Whether the money was burned is not specified. #fire #fires pic.twitter.com/82ahyNaiRk — NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) February 9, 2022

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦@FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022