Валютный рынок среды: итоги дня
В среду безналичный доллар на межбанке предпринял еще одну попытку подняться выше психологического уровня 28 гривен. Опять безуспешно.
Противостояние между продавцами и покупателями сегодня завершилось полной капитуляцией первых. У экспортеров давно закончилась гривна, полученная ими еще в конце января от Госказначейства, поэтому долго торговаться у них не было ни времени, ни возможности. Максимум, что сегодня увидели на межбанковском валютном рынке, - 28,01 гривен на покупке и 28,022 гривен на продаже (стартовые котировки на продажу не показательны). Продать по таким ценам успели «не только лишь все». Довольно скоро котировки пошли вниз, в направлении 27,90 гривен, и к концу торгов опустились до минимальных значений. Национальный банк второй день воздерживается от участия в торгах, ограничившись ролью наблюдателя.
Закрыли основную фазу торгов среды на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже ниже, чем во вторник.
Ход торгов
Стартовые котировки – 27,95/28,05 (покупка/продажа).
Торги среды открылись более узко, чем во вторник: спред на открытии составил 10 копеек. Покупатели и продавцы долго не могли решиться сделать первый ход, поэтому первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,97 гривен прошла лишь в 9:50. На старте торгов покупателей было больше, чем продавцов, поэтому котировки ненадолго поднялись выше уровня 28 гривен. Но уже к обеденному перерыву основную часть желающих купить удовлетворили, и к концу обеденного перерыва уже продавцов было примерно в 2 раза больше. Котировки устремились вниз, достигнув незадолго до закрытия 27,92 гривен на покупке и 27,94 гривен на продаже. Надежды продавцов, что Нацбанк их выручит, сегодня оказались напрасными: регулятор хранил олимпийское спокойствие и невозмутимость.
Котировки закрытия торгов на 16:00 – 27,93/27,95 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 27,94 гривен.
Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 25,2 млн по сравнению со вторником и составил 175 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.
- Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,9932 гривен.
- Официальный курс доллара на 10 февраля установлен на отметке 27,9795 гривен за доллар, рост на 1,76 копейки.
- Официальный курс евро на 10 февраля установлен на отметке 31,996 гривен за евро, рост на 7,05 копеек.
Наличный доллар за день подешевел на 5 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,02-28,04 гривен; к концу обеденного перерыва ценник снизили до 28,00-28,01 гривен, а к 17:00 оптовую партию можно было приобрести по 27,97 гривен.
На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1431 доллара. После двух дней коррекционного снижения сегодня евро опять устремился вверх и поднялся до 1,1446 доллара. Наличный евро, устав от резких движений, сегодня «застыл» на месте: в течение дня его стабильно продавали по 31,94-31,96 гривен.
Российский рубль вырос до 74,65 руб/$, поскольку наметился прогресс в отношениях между Россией и Западом, которые в последнее время существенно испортились из-за Украины. С 11 до 17 часов по киевскому времени рубль торгуется в узком диапазоне 74,65-74,80 руб/$. Наличный рубль подорожал сразу на 3 копейки: сегодня его продавали в основном по 3,72-3,73 гривны за 10 рублей. Там же, где еще сохранились более низкие цены, крупную сумму российской валюты приобрести было невозможно.