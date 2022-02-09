Валютный рынок среды: итоги дня

В среду безналичный доллар на межбанке﻿ предпринял еще одну попытку подняться выше психологического уровня 28 гривен. Опять безуспешно.

Противостояние между продавцами и покупателями сегодня завершилось полной капитуляцией первых. У экспортеров давно закончилась гривна, полученная ими еще в конце января от Госказначейства, поэтому долго торговаться у них не было ни времени, ни возможности. Максимум, что сегодня увидели на межбанковском валютном рынке, - 28,01 гривен на покупке и 28,022 гривен на продаже (стартовые котировки на продажу не показательны). Продать по таким ценам успели «не только лишь все». Довольно скоро котировки пошли вниз, в направлении 27,90 гривен, и к концу торгов опустились до минимальных значений. Национальный банк второй день воздерживается от участия в торгах, ограничившись ролью наблюдателя.

Закрыли основную фазу торгов среды на 5 копеек на покупке и на 6 копеек на продаже ниже, чем во вторник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 27,95/28,05 (покупка/продажа).

Торги среды открылись более узко, чем во вторник: спред на открытии составил 10 копеек. Покупатели и продавцы долго не могли решиться сделать первый ход, поэтому первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,97 гривен прошла лишь в 9:50. На старте торгов покупателей было больше, чем продавцов, поэтому котировки ненадолго поднялись выше уровня 28 гривен. Но уже к обеденному перерыву основную часть желающих купить удовлетворили, и к концу обеденного перерыва уже продавцов было примерно в 2 раза больше. Котировки устремились вниз, достигнув незадолго до закрытия 27,92 гривен на покупке и 27,94 гривен на продаже. Надежды продавцов, что Нацбанк их выручит, сегодня оказались напрасными: регулятор хранил олимпийское спокойствие и невозмутимость.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 27,93/27,95 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 27,94 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 сегодня снизился на 25,2 млн по сравнению со вторником и составил 175 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,9932 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 27,9932 гривен. Официальный курс доллара на 10 февраля установлен на отметке 27,9795 гривен за доллар, рост на 1,76 копейки.

установлен на отметке 27,9795 гривен за доллар, рост на 1,76 копейки. Официальный курс евро на 10 февраля установлен на отметке 31,996 гривен за евро, рост на 7,05 копеек.

Наличный доллар за день подешевел на 5 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,02-28,04 гривен; к концу обеденного перерыва ценник снизили до 28,00-28,01 гривен, а к 17:00 оптовую партию можно было приобрести по 27,97 гривен.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1431 доллара. После двух дней коррекционного снижения сегодня евро опять устремился вверх и поднялся до 1,1446 доллара. Наличный евро, устав от резких движений, сегодня «застыл» на месте: в течение дня его стабильно продавали по 31,94-31,96 гривен.

Российский рубль вырос до 74,65 руб/$, поскольку наметился прогресс в отношениях между Россией и Западом, которые в последнее время существенно испортились из-за Украины. С 11 до 17 часов по киевскому времени рубль торгуется в узком диапазоне 74,65-74,80 руб/$. Наличный рубль подорожал сразу на 3 копейки: сегодня его продавали в основном по 3,72-3,73 гривны за 10 рублей. Там же, где еще сохранились более низкие цены, крупную сумму российской валюты приобрести было невозможно.