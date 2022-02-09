НАБУ задержало на взятке в 1,26 млн "Слугу", приближенного к ОП
Журналист Юрий Бутусов сообщил в соцсетях о задержании детективами НАБУ депутата Киевского городского совета "Слуги народа" и председателя Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Вячеслава Трубицына.
"НАБУ задержало на взятке "Слугу народа" Трубицына - близкого человека к главе Офиса президента Андрея Ермака.
Несколько минут назад детективы НАБУ задержали при получении взятки Слугу народа, главу комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 миллион 260 тысяч гривен. Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов - «ракушек», для ведения торговли в центре Киева", - напасал Бутусов в Фейсбуке.
Журналист называет Тупицына лоббистом, приближенным к главе ОП Ермаку.
"Трубицын - ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек связанный с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летник площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве. Именно Ермак, по словам мэры Киева Кличко, назначил своего человека Алексея Кулебу на пост начальника департамента благоустройства Киева.
Трубицын был непосредственно связан и с Кулебой и с Ермаком. НАБУ вскрыла очередную коррупционную схему Слуг народа", - добавил он.
Главред Цензор.НЕТ высказал уверенность, что в ОП постраются вывести Тупицына из-под удара.
"Но очевидно, что Президент Зеленский будет защищать Трубицына также как других коррупционеров в своём окружении - Татарова и Трухина. Трубицын является одним из наиболее влиятельных и доверенных лиц ОП в Киеве, одним из тех кто решает любые вопросы "Слуг народа" в столице." - утверждает журналист.