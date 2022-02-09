НАБУ задержало на взятке в 1,26 млн "Слугу", приближенного к ОП

Журналист Юрий Бутусов сообщил в соцсетях о задержании детективами НАБУ депутата Киевского городского совета "Слуги народа" и председателя Постоянной комиссии по вопросам предпринимательства, промышленности и городского благоустройства Вячеслава Трубицына.

"НАБУ задержало на взятке "Слугу народа" Трубицына - близкого человека к главе Офиса президента Андрея Ермака.

Несколько минут назад детективы НАБУ задержали при получении взятки Слугу народа, главу комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 миллион 260 тысяч гривен. Взяточники вымогали деньги от предпринимателя за выдачу годового разрешения на работу для сети МАФов - «ракушек», для ведения торговли в центре Киева", - напасал Бутусов в Фейсбуке.

Журналист называет Тупицына лоббистом, приближенным к главе ОП Ермаку.

"Трубицын - ключевой человек в выдаче разрешений на МАФы в Киеве. Это человек связанный с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который до своего похода в политику занимался как юрист и лоббист оформлением разрешений на МАФы, летник площадки ресторанов и объекты недвижимости в Киеве. Именно Ермак, по словам мэры Киева Кличко, назначил своего человека Алексея Кулебу на пост начальника департамента благоустройства Киева.

Трубицын был непосредственно связан и с Кулебой и с Ермаком. НАБУ вскрыла очередную коррупционную схему Слуг народа", - добавил он.

Главред Цензор.НЕТ высказал уверенность, что в ОП постраются вывести Тупицына из-под удара.