Что ожидается на валютном рынке в четверг

В среду еще одна попытка безналичного доллара подняться выше уровня 28 гривен завершилась неудачей. У экспортеров закончилась гривна, и они спешили продать хотя бы часть своих валютных запасов, а импортеры, наоборот, не торопились покупать – и в итоге выиграли: котировки вновь вернулись в район 27,90 гривен, и тенденция к продолжению укрепления гривны сохраняется.

Впрочем, многое будет зависеть и от внешнего политического фона. Сегодня в Берлине состоится очередная встреча представителей стран «Нормандской четверки» (Н4) на уровне советников глав государств. За ней пристально будут следить во всем мире. От принятых на этой встрече решений и достигнутых договоренностей будет зависеть не только будущее Украины, но и развитие ситуации на валютном рынке﻿, который сейчас крайне чувствителен к любым политическим новостям.

Открытие торгов четверга ожидается на уровне 27,90/27,97 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в Киеве в среду подешевел на 5 копеек. Утром столичные оптовые обменники начали продажу наличного «американца» по 28,02-28,04 гривен; к концу обеденного перерыва ценник снизили до 28,00-28,01 гривен, а к 17:00 оптовую партию можно было приобрести по 27,97 гривен. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 27,95-27,97 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Есть предпосылки для продолжения снижения ценников на наличный доллар в направлении 27,90 гривен, если только не будет какого-то негатива со стороны политических новостей.

Евро на рынке FOREX в среду торговался в диапазоне 1,1403-1,1448 доллара; попытка возобновить рост успеха не имела. Наличный евро, устав от резких движений, «застыл» на месте: в течение дня его стабильно продавали по 31,94-31,96 гривен. Сегодня утром евро начнут продавать по 31,90-31,93 гривен. Дальше евро будет двигаться в том же направлении, что и наличный доллар. Высокие шансы, что евро будет дешеветь синхронно с долларом.

Российский рубль растет вторую неделю подряд. В среду он достиг 74,50 руб /$, поскольку наметился прогресс в отношениях между Россией и Западом, которые в последнее время существенно испортились из-за Украины. Утром четверга рубль торгуется в узком диапазоне 74,60-74,80 руб /$. Наличный рубль в среду подорожал сразу на 3 копейки: в столице его продавали в основном по 3,72-3,73 гривны за 10 рублей. Сегодня рубль будут продавать по 3,70-3,73 гривны за 10 рублей.