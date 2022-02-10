В TomTom вновь назвали Киев среди лидеров по пробкам

Компания TomTom считает, что Киев занимает третье место в мире по плотности пробок. Однако актуальность этого рейтинга вызывает немало вопросов, сообщает 24 Канал.

По результатам 2021 года первые две позиции в рейтинге самых загруженных городов разделили между собой Стамбул и Москва. Киев же занял третью строчку в рейтинге городов с крупнейшими пробками.

По расчетам сервиса средняя задержка в 2021 году составила 56%. Это на 5% больше, чем было в прошлом году. По результатам 2020 года Киев занимал 7 место со средней задержкой в 51%. Такая задержка означает, что часовая поездка занимает полтора часа.

По мнению специалистов из TomTom в среднем жители столицы Украины проводят в пробках 128 часов в год, то есть чуть больше пяти дней.

TomTom – нидерландская компания, поставщик устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации. В основном выпускает навигаторы с собственным программным обеспечением и картами; также является поставщиком программного обеспечения и карт для некоторых других производителей.

В Украине подавляющее большинство водителей пользуется картами от Google. Также популярны Waze. Менее распространены приложения от iOS и Яндекс (работает только через VPN). Продукция компании TomTom почти не используется.