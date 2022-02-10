Олимпиада-2022: Сборная Украины пропустит соревнования по лыжной акробатике

Сборная Украины по фристайлу из-за коронавируса пропустит командные соревнования по лыжной акробатике, сообщает Суспільне.

Сегодня впервые в истории на Олимпийских играх пройдут командные соревнования по лыжной акробатике, но сборная Украины отсутствует в стартовом листе.

Тренер сборной Украины по лыжной акробатике Энвер Аблаев подтвердил, что Украина упустит командный турнир.

На Олимпиаду отправились пять украинских фристайлистов: Александр Абраменко, Дмитрий Котовский и Александр Окипнюк, а также Анастасия Новосад и Ольга Полюк. Которые должны выступить в командном, мужском и женском турнирах.

По информации источника, сборная Украины не будет представлена ​​в соревнованиях из-за положительных тестов на коронавирус у трех лыжных акробатов: Дмитрия Котовского, Александра Окипнюка и Анастасии Новосад.

Кроме Украины, на старт не выйдет сборная Казахстана. В стартовом листе на командный турнир всего шесть команд - Беларусь, Канада, ОКР, Швейцария, США, Китай.

В сезоне 2021/22 украинские лыжные акробаты принимали участие в двух этапах Кубка мира. И дважды завоевали бронзовые медали в составе Анастасии Новосад, Дмитрия Котовского и Александра Абраменко.

Напомним, что российская фигуристка Камила Валиева провалила допинг-тест.