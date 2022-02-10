SpaceX завершила строительство крупнейшей ракеты в мире Starship

Космическая компания SpaceX, принадлежащая предпринимателю Илону Маску, завершила строительство полноценного прототипа Starship. Ракета готова к первому орбитальному полету, сообщает РБК-Украина.

Во время прямого эфира, SpaceX успешно соединила прототип Starship 20 с новейшим ускорителем Super Heavy Booster 4.

Общая высота ракеты составляет 120 метров.

Во время строительства ракеты, компания использовала 140-метровую башню с роботизированными манипуляторами "Мехазиллу". Именно она будет ловить первую ступень, которая будет приземляться после полета.

Немного истории Starship

Впервые компания собрала прототип еще в августе 2021 года. Впрочем, после этого SpaceX снова ее разобрала, чтобы провести дополнительные испытания обеих ступеней отдельно и прожига ускорителя. Последнее было необходимо для проверки герметичности.

Уже сегодня компания наконец завершила объединение двух ступеней.

Сейчас SpaceX ожидает разрешение от американского регулятора, чтобы провести первый орбитальный полет ракеты.