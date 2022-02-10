ФСБ заподозрила студента из Киева в организации массовых "минирований"

В ФСБ России заявили, что к массовому "минированию" школ, больниц и других объектов в нескольких странах причастен киевский студент Антон Осипчук, сообщает РИА Новости.

Спецслужба совместно с МВД и СК разыскивает причастных к распространению в конце 2021 — начале 2022 годов в интернете сообщений о "минировании" объектов образования, здравоохранения, органов власти и управления, транспортной инфраструктуры в России, Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Молдавии, а также в "ДНР" и "ЛНР".

В ведомстве отметили, что цель преступников — дестабилизация обстановки в России и соседних странах и вымогательство денег.

"В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации указанной преступной деятельности причастны участники так называемых "сваттинговых" интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, проходящий обучение на факультете информационной безопасности Национального технического университета Украины (Киев), а также его подельники" , — сообщила ФСБ.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что в нескольких регионах России задержали 14 участников "сваттинговых" интернет-сообществ. Против них возбудили уголовные дела о заведомо ложных сообщениях о терактах, им грозит до восьми лет колонии. Остальных участников ищут.