Рейтинг Байдена рухнул ниже 40%

Одобрение работы президента США Джо Байдена среди американцев продолжает падать падать. Об этом, ссылаясь на американское ТВ, пишет Алексей Поплавский, Газета.ru.

По информации телеканала Fox News, рейтинг главы Белого дома уже ниже 40% — согласно последним национальным опросам, его действия поддерживают лишь 39% респондентов, недовольны президентом 54% американцев.

По мнению телеканала, главными причинами падения показателей Байдена стало подключение США к украинскому кризису. Кроме того, против президента играет и ряд внутренних проблем, в том числе – рост цен на топливо и коммунальные услуги на территории США.

Отдельно Fox News указывает на продолжение пандемии COVID-19 в стране, а также отмечает отсутствие подвижек в вопросе урегулирования проблем с мигрантами на американо-мексиканской границе.