Турецкие власти придумали способ стабилизировать лиру

Как заявил министр финансов страны инвесторам во время визита в Лондон, Турция намерена снова повысить интерес вкладчиков к лире с помощью схемы, которая перенаправит в банковскую систему золото, хранящееся «под матрасом», сообщает ПроФинанс.

Нуреддин Небати, который на этой неделе впервые посетил Великобританию с момента своего назначения в конце прошлого года, заявил, что правительство надеется в рамках этой инициативы конвертировать в лиры 10% золота стоимостью $250 млрд, которое турки хранят дома.

По словам Небати, 30000 ювелирных магазинов сыграют главную роль в схеме, которая будет основана на более масштабных чрезвычайных мерах, обнародованных в декабре с целью остановить падение лиры, которая в 2021 году потеряла 44% стоимости по отношению к доллару.

Правительство подписало контракты с пятью заводами по переработке золота для переплавки ювелирных изделий, переданных в рамках программы, в золотые слитки, которые помогут пополнить резервы центрального банка страны, добавил он.

Министерство финансов отказалось комментировать этот план, однако государственное информационное агентство Турции Anadolu сообщило со ссылкой на Небати, что вскоре будут объявлены новые меры по вливанию «золота, хранящегося под матрасом, в [финансовую] систему».

Недоверие к банкам

Турки, с подозрением относящиеся к банковской системе, — и истории инфляции в стране — долгое время для защиты сбережений предпочитали золото, которое является традиционный подарком на свадьбы и при рождении детей. Однако турецкие чиновники считают это частью более широкой проблемы «долларизации» или перехода к иностранным валютам и драгоценным металлам, которая постоянно давит на турецкую лиру.

Хотя новые схемы депозитов обеспечили определенные результаты, сумев привлечь в общей сложности около $23 млрд, аналитики скептически относятся к тому, что они помогут надолго решить проблему недоверия к лире. Учитывая, что в январе инфляция в Турции достигла 48.7%, отрицательные реальные процентные ставки в стране составляют почти 35%.

По словам одного инвестора, присутствовавшего на заседании группы Небати, давнее недоверие турок к лире будет трудно преодолеть.

«Возможно, если они предложат действительно хорошую процентную ставку, они смогут получить некоторые [проценты], — отметил он. — Но я сомневаюсь, что они получат $25 млрд».

Попытки привлечь инвесторов

Небати, который занял этот пост в декабре после отставки своего предшественника, был полон оптимизма во время лондонских встреч, призванных привлечь иностранных инвесторов, которые в последние годы бежали из турецких акций и облигаций.

Он защищал спорную политику президента Реджепа Тайипа Эрдогана по поддержанию процентных ставок намного ниже инфляции, прогнозируя резкое снижение инфляции в конце года.

Тем не менее, присутствующие рассказали Financial Times, что Небати казался уверенным и хорошо информированным, особенно по сравнению с Бератом Албайраком, бывшим министром финансов и зятем Эрдогана, у которого были напряженные отношения с иностранными инвесторами.

«У этого парня есть предложения. Он подготовился, — заявил Тим Эш, стратег по развивающимся рынкам BlueBay Asset Management. — Послание было четким: иностранный капитал приветствуется. Забудьте о контроле за движением капитала, мы не собираемся этого делать. Это обнадеживает».

Тем не менее другие эксперты предупредили, что усилия правительства по поддержанию стабильности лиры с помощью инструментов микроуправления, таких как схема депозитов, а не традиционная экономика, в итоге приведут к обратным результатам.