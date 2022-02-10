Валютный рынок четверга: ход торгов

В четверг на межбанковском валютном рынке﻿ продолжается укрепление гривны к иностранным валютам.

К обеденному перерыву ценник на покупку безналичного доллара опустился до 27,835 гривен, на продажу – до 27,85 гривен. Продавцы надеются на помощь Национального банка, но регулятор третий день подряд не появляется на рынке, предоставив участникам торгов возможность самостоятельно сформировать курс, устраивающий обе стороны.

Идет вниз и наличный доллар. Утром обменные пункты столицы продавали наличного «американца» по 27,96-27,97 гривен, но к обеденному перерыву, отреагировав и на снижение котировок на межбанке, и на падение интереса к покупкам наличной валюты, переписали ценник на 27,90-27,92 гривен. В областных центрах доллар можно купить еще дешевле: например, в Днепре уже появились предложения американской валюты по 27,88 гривен.

Евро на FOREX в четверг предпринял очередную попытку вырасти, но смог подняться лишь до 1,1444 доллара. А вот наличный евро в Украине опять дешевеет, реагируя больше на поведение наличного доллара, чем на FOREX. Утром евровалюту в столице продавали по 31,90-31,92 гривен, а к обеду – уже по 31,87-31,88 гривен.

Российский рубль после резкого укрепления в первые дни недели демонстрирует сегодня несвойственную для него стабильность. В первой половине четверга он торгуется в узком диапазоне 74,60-74,85 руб/$. Инвесторы всего мира ждут новостей из Берлина, где сегодня должна состояться очередная встреча стран-участников «Нормандской четверки» на уровне советников глав государств. Наличный рубль после вчерашнего роста немного подешевел. Сегодня в столице его продают по 3,71-3,72 гривны за 10 рублей.