"Любая дискуссия с ФОПами закончена и точка" - Гетманцев

На сегодняшний день дискуссия с ФОПами, которые протестуют против введения кассовых аппаратов невозможна, сообщает УНИАН.

Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Комментируя митинги ФОПов под стенами парламента, Гетманцев отметил, что власть не намерена идти на уступки предпринимателям.

"Никто ничего не ждет. Система заработала с 1 января 2022 года. Это решенный вопрос. Реформа прошла и точка. Никто ничего не обсуждает" , - заявил Гетманцев.

Он также напомнил, что дискуссия на эту тему уже давно завершена.

"Любая дискуссия о том вводить или не вводить была завершена где-то 1,5 года назад. Я на сегодня вообще не считаю ее предметной, то есть она из числа таких дискуссий: надо платить налоги или не надо, нужно вакцинироваться или не нужно. Для меня секта антиРРО и антивакцинаторов – это одно и то же самое. Они даже выходят вместе. Это схожие по своей идеологии структуры" , - заявил Гетманцев.

Он также отметил, что по его мнению, акции протеста, на которые выходят предприниматели, финансируются заинтересованными лицами.