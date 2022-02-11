Зеленский созывает СНБО в Харькове: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. На этот раз состоится выездное заседание в Харькове, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Что известно о сегодняшнем заседании

Дата заседания СНБО: 11 февраля.

Время: 15:30, а брифинг секретаря СНБО - ориентировочно в 17:30.

Место заседания: г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация.

Вопросы заседания:

российская блокада Черного и Азовского морей;

территориальная оборона;

региональная политика;

государственные финансы и другие.

Предыдущее заседание СНБО состоялось 24 января на фоне угрозы вторжения РФ. После него Зеленский опубликовал видеообращение к украинцам, в котором заверил, что ситуация с российской агрессией под контролем и причин для паники нет.

Отметим, что в июле прошлого года СНБО также планировал провести выездное заседание. Но в тот раз в Сумах. Впрочем, оно так и не состоялось. А следующее заседание было уже в Киеве.