Что ожидается на валютном рынке в пятницу

Вчера в Берлине завершилась очередная встреча стран-участников «Нормандской четверки» на уровне советников глав государств. Украину на ней представлял Андрей Ермак. Несмотря на то, что заседание затянулось до полуночи, уже известно, что никаких положительных сдвигов встреча не принесла.

Если добавить к этому вчерашний призыв президента США Джо Байдена к американцам, находящимся в Украине, немедленно ее покинуть, общая картина вырисовывается довольно негативная. Похоже, вчера валютный рынок уже начал отрабатывать плохие новости: доллар на межбанковском валютном рынке﻿ рванул вверх, к уровню 28 гривен. Сегодня торги начнутся в районе 28 гривен, дальше станет понятно, присутствует ли на рынке панический спрос на валюту или нет. От этого, собственно, и будет зависеть, куда направится доллар – вверх или опять вниз.

Открытие торгов пятницы ожидается на уровне 27,90/28,05 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в четверг менялась очень динамично. Утром столичные оптовые обменники начали продавать его по 27,96-27,97 гривен; к обеду ценник снизили до 27,90-27,92 гривен. Однако к вечеру, вслед за скачком курса на межбанке, где уже началась торговля в режиме ТОМ, оптовые обменные пункты дружно начали поднимать ценник на продажу доллара. К 17:00 в Киеве наличного «американца» продавали по цене от 27,98 гривен и выше. Сегодня утром доллар в столице начнут продавать по 27,98-28,02 гривен. Далее наличный рынок будет пристально наблюдать за происходящим на межбанке и в точности копировать все его движения. Рынок будет крайне чувствителен к любым политическим новостям и будет вести себя в зависимости от того, продолжится ли нагнетание или появится хоть какой-то позитив.

Евро на рынке FOREX в четверг наглядно продемонстрировал, какие резкие движения он может делать в пределах одного дня. Сначала он резко упал до отметки 1,1376, отреагировав на опубликованные в США данные по инфляции, показавшие рекордный рост цен за последние 40 лет, а после 16:30 резко пошел вверх и за полтора часа достиг 1,1492 доллара, но затем снова пошел вниз, когда спекулянты, спровоцировавшие это движение, начали фиксировать прибыль. Утром пятницы он уже опустился до отметки 1,1375 доллара, продолжая отрабатывать вчерашние новости по американской инфляции. Наличный евро в Киеве в четверг утром продавали по 31,90-31,92 гривен; к обеду ценник опустили до 31,87-31,88 гривен. К вечеру на сильный рост евро на FOREX наложился скачок доллара к гривне, в результате наличный евро вновь пересек отметку 32 гривны. Сегодня утром евро начнут продавать по 31,95-32,05 гривен. Дальше евро будет двигаться в том же направлении, что и наличный доллар. Опасность, что евро может подорожать на фоне возобновления падения гривны, сохраняется.

Успел отреагировать на вчерашнюю встречу в Берлине и российский рубль. Укрепившийся к вечеру четверга до 74,30 руб /$, рубль к утру пятницы опустился до 75,32 руб /$ и состоянием на 8 утра торгуется в узком диапазоне 75,25-75,32 руб /$. Наличный рубль в четверг продавали по 3,71-3,73 гривны за 10 рублей. Сегодня рубль может подорожать на 2 копейки, до 3,73-3,75 гривен за 10 рублей, если гривна возобновит падение.