В поместье Трампа обнаружили секретную документацию

Среди документов, которые были обнаружены в резиденции бывшего президента США Дональда Трампа, найдены бумаги с пометкой "секретно" и "совершенно секретно", сообщает Лента.Ру.

Об этом говорится в публикации газеты The Washington Post.

Ранее стало известно, что сотрудники Национального управления архивов и документации вывезли из поместья в Мар-о-Лаго несколько ящиков с документами, среди которых была переписка с руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Отмечается, что после окончания срока президентства Трамп не имел доступа к документам, которые носят настолько конфиденциальный характер, что работать с ним может лишь очень узкий круг уполномоченных лиц. Расследованием того, как экс-президент вывез их из Белого дома, займется Минюст США.