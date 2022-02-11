Глава ЕЦБ подтвердила планы по изменению дизайна банкнот евро

Глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард подтвердила намерения финрегулятора изменить дизайн банкнот евро в ближайшее время, сообщает ТАСС.

Об этом она сообщила в опубликованном в пятницу интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

"Во-первых, евро - популярная валюта, и не только там, где она уже введена. Люди доверяют этой валюте. Об этом также свидетельствуют новые кандидаты на вступление: Хорватия хочет перейти на единую валюту в 2023 году, Болгария - в 2024 году", - сказала Лагард, подчеркнув, что евро также широко используется на международном уровне. "Второй по значимости валютой после доллара является не японская иена или китайский юань, а евро", - отметила глава ЕЦБ.

Вместе с тем она подвергла критике дизайн банкнот, на которых изображена европейская архитектура.

"Сооружения, которые вы там видите, на самом деле вовсе не существуют. Спустя 20 лет после введения евро пришло время спросить, есть ли что-то, с чем европейцы могут идентифицировать себя еще больше. Что-то, что мы все воспринимаем как типично европейское и что связывает нас друг с другом", - заметила Лагард.

Сама глава финрегулятора, по ее собственным словам, хотела бы, чтобы на банкнотах были изображения известных европейцев, таких как Леонардо да Винчи, Людвиг ван Бетховен или Джеймс Джойс.

"Однако, безусловно, есть и другие способы продемонстрировать европейскую идентичность, например, [изображения] знаменитой картины или памятника архитектуры", - продолжила Лагард.

Она также акцентировала внимание на том, что изменение дизайна банкнот евро является хорошей возможностью показать европейское единство.

"Это именно европейский проект: преодолеть национальные границы, чтобы вместе быть экономически сильными и предотвращать войны. Было бы ошибкой, если бы мы снова начали разделение по странам сейчас", - сказала Лагард, отвечая на вопрос, возможен ли различный дизайн банкнот в каждой стране выпуска евро.

При этом глава финрегулятора уточнила, что данный вопрос пока не обсуждался в ЕЦБ.

Предложения по изменению дизайна евро

В декабре французская газета "Эко" писала, что первые банкноты евро с изображением известных людей или памятников могут появиться в Евросоюзе в ближайшие годы, соответствующие изменения в дизайне европейской валюты в настоящее время рассматриваются Европейским центральным банком. Издание указывало, что такие идеи предлагались еще в 1990-х годах, однако возникла проблема: каждое государство хотело, чтобы его представители, достопримечательности или произведения искусства присутствовали на банкнотах. В итоге предшественник ЕЦБ - Европейский валютный институт - отказался от этой инициативы, и было решено ограничиться только национальными сериями монет.

Сейчас существует две серии банкнот евро, первая включает купюры семи номиналов - €5, €10, €20, €50, €100, €200 и €500. Все изображенные на них арки, мосты и здания представляли собой лишь собирательный образ характерных европейских архитектурных стилей, хотя и создавались с оглядкой на реальные объекты. В 2013 году ЕЦБ выпустил обновленную серию "Европа", одним из главных отличий которой стал водяной знак с лицом героини древнегреческих мифов Европы, и отказался от банкнот номиналом €500. Центральные банки ФРГ и Австрии были последними, кто прекратил выпуск купюры €500, напечатав последние экземпляры 26 апреля 2019 года.