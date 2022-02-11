В SpaceX презентовали пилотируемый корабль Starship

Генеральный директор SpaceX Илон Маск представил первое за многие годы огромное обновление пилотируемого корабля Starship. Также во время его презентации компания продемонстрировала, как будет выглядеть его запуск, сообщает Обозреватель.

Маск отметил, что первый орбитальный полет его огромного корабля — самой мощной из когда-либо построенных ракет в мире — может состояться уже через месяц или два.

Система Starship состоит из самого космического корабля Starship и сверхтяжелого ускорителя. SpaceX намерена сделать его многоразовым, чтобы запуски на Луну и Марс стали возможными.

Компания работает в ускоренном режиме, чтобы подготовить Starship к запуску, но пока она все еще ждет одобрения регулирующих органов. Хотя изначально SpaceX рассчитывала получить разрешение на полеты к концу 2021 года, по данным Федерального управления гражданской авиации (FAA), экологическая оценка будет продолжаться как минимум до 28 февраля 2022 года.

Ожидается, что ракета-носитель оторвется и вернется в свою пусковую башню, где ее в идеале зацепят ее стрелы. А космический корабль отправится к месту назначения, прежде чем вернуться на Землю.

По словам гендиректора, в целом ракета-носитель проведет в воздухе шесть минут: две на подъеме и четыре на обратном пути. В дальнейшем систему можно будет повторно использовать каждые шесть-восемь часов по три пуска в сутки.

SpaceX утверждает, что создание полностью и быстро многоразовой системы является "ключом к будущему, в котором человечество исследует звезды".

Макс также отметил, что ракета-носитель Super Heavy имеет более чем вдвое большую тягу, чем Saturn V, самая большая ракета, когда-либо отправлявшаяся в космос. В текущей итерации у него 29 ракетных двигателей Raptor, но в конечном итоге может быть 33. Он уточнил, что компании удалось снизить стоимость и вес таких двигателей, в значительной степени за счет объединения деталей и замены фланцев сварными швами в конструкции. Маск также сказал, что второе поколение двигателя Raptor будет производить большую тягу, чем первое поколение.

Помимо возможности перевозить сотни тонн, Starship может произвести революцию в космических путешествиях, если SpaceX действительно сможет сделать запуски настолько доступными, как сказал Маск. Он сообщил, что запуск Starship может стоить менее 10 миллионов долларов за полет в течение двух-трех лет. Это значительно меньше, чем запуск Falcon 9, который стоит около 60 миллионов долларов.

До сих пор SpaceX полагалась на свои гораздо меньшие ракеты Falcon для запуска спутников, а также астронавтов и грузов на Международную космическую станцию ​​для NASA. Первый частный рейс, купленный миллиардером, состоялся в сентябре прошлого года. В конце марта планируется еще один, на этот раз на космическую станцию​​с тремя бизнесменами, которые заплатят по 55 миллионов долларов каждый.