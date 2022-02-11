Зеленский начал рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневную рабочую поездку в Харьковскую и Херсонскую области. Об этом сообщает пресс-служба﻿ президента.

Отмечается, что глава государства примет участие в работе Конгресса местных и региональных властей.

"Владимир Зеленский также проведет выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны. По его результатам ожидается брифинг секретаря СНБО", – пишет пресс-служба.

В Херсонской области президент посмотрит демонстрацию действий подразделений МВД и отработку мероприятий по освобождению административных зданий.