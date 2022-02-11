ЕС продлит санкции против Януковича за разворовывание казны Украины

Власти Европейского Союза продлят санкции против беглого президента Виктора Януковича, которому в Украине сообщили об очередном подозрении в подстрекательстве к дезертирству. Об этом, ссылаясь на журналиста Рикарда Йозвяка, сообщает Зеркало недели.

Также европейские санкции продлят против его сына Александра Януковича и пятерых других его соратников за незаконное присвоение украинских государственных средств.

"Похоже, что санкции ЕС будут продлены для Януковича и 6 оставшихся в списке лиц за "незаконное присвоение" украинских государственных средств. Но для 4 из них (включая Януковича и сына) срок продления составит всего 6 вместо обычных 12 месяцев", – написал Йозвяк в своем Twitter в пятницу.

В Украине беглый экс-президент является фигурантом ряда уголовных производств: об узурпации власти путем внесения изменений в Конституцию, о государственной измене и пособничестве России в ведении агрессивной войны против Украины, о расстрелах активистов Майдана.