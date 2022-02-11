Валютный рынок пятницы: ход торгов

Рост безналичного доллара, начавшийся на межбанковском валютном рынке﻿ вчера вечером, уже после окончания активной фазы торгов, получил сегодня продолжение. Котировки поднялись до 28,053 гривен на покупке и 28,07 гривен на продаже.

Национальный банк, со вторника по четверг державший многозначительную паузу, был вынужден вмешаться. Регулятор дважды выходил на рынок с продажей: первый раз продал 50 млн долларов по цене 28,05 гривен и через некоторое время вышел опять, но уже подняв ценник до 28,07 гривен. Пока этого оказалось достаточно: рост прекратился.

Наличный доллар, который утром в столице начали продавать по 28,00 гривен, уже к 12:30 подскочил до 28,12-28,13 гривен. Но активность Нацбанка положительно повлияла и на наличный рынок, и к концу обеденного перерыва ценник опустили до 28,09-28,10 гривен. Особого ажиотажа, по утверждению операторов наличного валютного рынка, не наблюдается ни по спросу, ни по предложению.

Евро на FOREX в пятницу сначала опустился до 1,1368 доллара, но затем опять вернулся выше уровня 1,1400, поскольку доллар вновь начал слабеть против остальных ведущих мировых валют. Наличный евро сегодня вновь следовал строго за наличным долларом, игнорируя резкие движения на FOREX. С утренних 31,93-31,95 гривен на продаже он к обеду вырос до 31,99-32,03. Впрочем, как сообщили порталу «Курс Украины», спрос на евро существенно слабее, чем на доллар.

Центробанк России на сегодняшнем заседании принял решение поднять свою процентную ставку на 1% до 9,50% годовых. Такое решение было ожидаемым и не оказало особой поддержки рублю, который сегодня торгуется в широком диапазоне 74,80-75,30 руб/$. А вот наличный рубль сегодня еще подешевел: в столице его продают в основном по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, хотя можно найти небольшие суммы и по более низкой цене.

Наблюдается рост стоимости польского злотого. Сегодня в столице его продают по 7,05-7,10 гривен.