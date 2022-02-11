Валютный рынок пятницы: итоги дня

В пятницу спрос на безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке вырос настолько, что Национальному банку пришлось вмешаться

Заявления президента США Джо Байдена о том, что американцы должны немедленно покинуть Украину, а также не принесшая каких-либо конкретных результатов встреча участников «Нормандской четверки» в Берлине негативно подействовали на настроения на валютном рынке. Опасения обвала гривны заставляли импортеров торопиться при покупке валюты, тем самым еще больше способствуя росту курса. В результате котировки безналичного доллара поднялись до 28,053 гривен на покупке и 28,08 гривен на продаже. И только двойная интервенция по продаже валюты, проведенная Национальным банком, смогла несколько затормозить возобновившееся падение гривны.

Закрыли основную фазу торгов пятницы на 17 копеек на покупке и на 21 копейку на продаже выше, чем в четверг.

Х﻿од торгов

Стартовые котировки – 27,95/28,05 (покупка/продажа).

Торги пятницы открылись с уже привычным спредом 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 28,02 гривен прошла уже в 9:06. Сегодня активность покупателей зашкаливала с самого утра, поэтому уже в 10:10 на рынке появился Национальный банк. Регулятор выставил на продажу 50 млн долларов – и казалось, что этого будет достаточно. Первоначально продавцы ставили на продажу ордера чуть ниже уровня, защищаемого НБУ, - и все были довольны. Однако в 11:30 на рынке появились крупные покупатели – и за 5 минут выкупили у Нацбанка всю сумму. Впрочем, его отсутствие продлилось недолго. В 12:05 НБУ появился снова – и находился на рынке до 15:30, пока не началась торговля по схеме ТОМ (с расчетами в понедельник). Видя, что ажиотаж стих, регулятор ушел, а котировки поднялись еще на пару копеек и закрылись на максимуме.

Котировки закрытия торгов на 16:00 – 28,02/28,08 (покупка/продажа). Последняя сделка прошла по цене 28,03 гривен.

Общий объем торгов в системе Bloomberg на 16:00 вырос на 37 млн по сравнению с четвергом и составил 241,7 млн долларов.Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,0354 гривен.

зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 28,0354 гривен. Официальный курс доллара на 14 февраля установлен на отметке 28,0346 гривен за доллар, рост на 15,90 копеек.

установлен на отметке 28,0346 гривен за доллар, рост на 15,90 копеек. Официальный курс евро на 14 февраля установлен на отметке 31,9777 гривен за евро, рост на 9,92 копейки.

Крайне динамично сегодня менялась цена наличного доллара. Утром столичные оптовые обменники начали продавать его по 28,00 гривен. К 12:30 ценник подняли до 28,12-28,13 гривен, к 14:00 – опустили до 28,09-28,10 гривен, а к 17:00 – опять подняли до 28,13-28,15 гривен. Таким образом, за день доллар в Киеве подорожал на 13-15 копеек. При этом наличный опять стоит дороже безналичного.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 17:00 – 1,1390 доллара. Сегодня евро скорректировался после вчерашнего резкого роста вечером и опустился до отметки 1,1368 доллара, поскольку все мировые финансовые рынки отреагировали на опубликованные вчера данные по инфляции в США, показавшие рекордный рост цен за последние 40 лет. Наличный евро также пошел вверх, следуя за наличным долларом. В Киеве утром его продавали по 31,93-31,95 гривен, но к вечеру евро подорожал до 32,02-32,04 гривен.

Российский рубль в пятницу перешел к падению и утратил почти весь недельный рост к доллару, несмотря на повышение Центробанком России ключевой ставки на 100 пунктов, до 9,50% годовых. Причина резкого падения рубля, который к моменту написания статьи уже пересек отметку 76 руб/$ - заявления президента США Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена. Байден предупредил, что граждане США должны немедленно покинуть Украину, поскольку напряженность в отношениях с Россией из-за ее военной деятельности продолжает усиливаться. Блинкен в пятницу также призвал американцев покинуть Украину, предупредив, что «вторжение может начаться в любой момент». Наличный рубль в Украине сегодня подешевел: в столице его продавали в основном по 3,70-3,72 гривны за 10 рублей, хотя можно найти небольшие суммы и по более низкой цене.