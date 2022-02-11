В России пожаловались на "информационную атаку"

Министерство иностранных дел России заявило, что новости об угрозе вторжения в Украину являются дискредитацией требований Москвы по так называемым "гарантиям безопасности". Российский МИД пожаловался на "информационную атаку", пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Как заявили в МИД России, против Москвы ведется "скоординированная информационная атака". В ведомстве отметили, что ее цель - дискредитация российских требований по "гарантиям безопасности".

Российское министерство в очередной раз обвинило Запад в якобы "военном освоении" Украины. Кроме того, там заявили о "сговоре" СМИ и правительств западных стран для "нагнетания напряженности" вокруг Украины.