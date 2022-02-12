Союзники усомнились в данных США о вторжении РФ в Украину - СМИ

Союзники США из европейских стран и НАТО скептически оценили данные Белого дома о том, что вторжение российской армии в Украину начнется 15 или 16 февраля, сообщает Новое время.

По данным издания Politico, в частности, «европейцы дали понять, что у них другие данные от разведки». Такую оценку дали, например, в Великобритании.

Еще два европейских чиновника еще более скептически оценили данные США. Один из политиков сказал, что «отказывается покупать это».

Журналисты отмечают, что «разведданные по 16 февраля, являются сырыми, а не общей оценкой США».