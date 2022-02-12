Посол Великобритании остается в Киеве и продолжает работу

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что остается в Киеве и продолжает работу на фоне сообщений об угрозе вторжения РФ, сообщает Новое время.

Об этом она написала в Twitter.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать там с основной командой. Посольство продолжает работу" , — говорится в сообщении.

Накануне Министерство иностранных дел Британии призвало своих граждан в Украине покинуть страну "пока еще коммерческие средства доступны" и не путешествовать туда на фоне угрозы нового вторжения России. 24 января СМИ сообщили, что Британия начала отзыв сотрудников своего посольства в Украине и членов их семей.