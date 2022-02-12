Украина имеет сильную позицию и готова к противодействию РФ – МИД

На фоне сообщений об угрозе вторжения России Министерство иностранных дел Украины заявило о важности сохранять спокойствие и консолидироваться, заверив в сильной позиции государства, сообщает Новое время.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

По его словам, украинская дипломатия и армия с начала российской эскалации " прилагают максимум усилий, чтобы Украина оставалась устойчивой и готовой к разным сценариям развития событий, а какие-либо агрессивные намерения в отношении нашего государства не воплотились в жизнь" .

Министерство продолжает работать, чтобы снизить напряжение и круглосуточно находится на связи со всеми ключевыми партнерами, получая необходимую информацию о безопасности, рассказал Николенко.

"Сейчас критически важно сохранять спокойствие, консолидироваться внутри страны, избегать расшатывающих стабильность и сеющих панику действий. Вооруженные силы Украины постоянно отслеживают развитие событий и готовы давать отпор любым посягательствам на территориальную целостность и суверенитет Украины" , — заявил он.

Спикер МИД подчеркнул, что комплексный пакет сдерживания России, предложенный партнерами Украины в ноябре 2021 года, "стал эффективным инструментом противодействия агрессивной политике Кремля".