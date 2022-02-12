Паника на валютном рынке: ситуация в регионах

Нагнетание ситуации вокруг возможного нападения России на Украину в субботу 12 февраля достигло апогея. Западные страны одна за другой настойчиво рекомендуют своим гражданам покинуть Украину, а некоторые даже начали эвакуацию своих дипломатов и членов их семей. Валютный рынок чутко реагирует на происходящее. Доллар резко пошел вверх.

В столице после обеда крупные оптовые обменные пункты покупают наличного «американца» по 28,40-28,45 гривен, продают по 28,55-28,65 гривен, а в розничных обменниках уже выставили ценник на продажу 28,70.

Аналогичная ситуация – и в крупных областных центрах. При этом в курсах у всех полный разнобой, поскольку никто не понимает, какую цену продажи ставить. В Харькове до обеда можно было и купить, и продать по 28,45 гривен (в одно и то же время, но в разных местах). В Одессе, где обычно самый низкий курс продажи доллара, сегодня продают по 28,50. Такая же цена на продажу и в Днепре. В Хмельницком за доллар просят 28,70 гривен. А в Донецкой области на табло обменников появились цифры 29,00-29,10 гривен.