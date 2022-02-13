Гончаренко: воздушное движение может быть приостановлено уже завтра

Воздушное движение в Украине может быть приостановлено в понедельник днем из-за решения одной из страховых компаний о прекращении страховки гражданских самолетов, находящихся в воздушном пространстве Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники.

"Скорее всего, с завтрашнего дня с 16.00 по Киеву воздушное движение в Украине будет приостановлено. Одна из крупнейших страховых британских компаний уже разослала уведомления о том, что с завтрашнего дня с 14.00 по Лондону (16.00 по Киеву) прекращается страховка гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины" , - написал Гончаренко.

При этом парламентарий не уточнил, о какой именно страховой компаний идет речь и самолеты каких авиакомпаний ею застрахованы.

В то же время он анонсировал запрет на влет в Украину самолетов авиакомпании Air France уже с воскресенья, 13 февраля.

"Собственники самолетов, которые находятся в лизинге, уже запрещают своим бортам залетать в воздушное пространство Украины. На данный момент KLM отменил свои рейсы, Sky Up уже садит рейс из Фуншала в Кишиневе, сегодня появится запрет от Air France" , - сообщил Гончаренко, также не уточнив источник этой информации.

По словам нардепа, запрет может продлиться 1-2 недели.

"Если вы находитесь за границей и пытаетесь добраться домой, то лучше всего это делать уже. Потому что, в ближайшую неделю-две, вероятно, это будет сделать очень сложно" , - написал он.

Официального подтверждения этой информации пока нет.