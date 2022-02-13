Лизингодатели требуют вернуть самолеты: SkyUp прекращает продажу билетов

На фоне запрета лизингодателем посадки самолета в Украине авиакомпания SkyUp сообщила, что временно прекращает продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года, сообщает Новое время.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации" , — сказал генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

По его словам, сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне.

В SkyUp заявили, что в субботу, 12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенными рисками начала боевых действий.

В компании объяснили, что владельцы воздушных судов — лизингодатели — требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС.