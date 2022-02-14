Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Нагнетание ситуации вокруг потенциального вторжения России в Украину на прошедших выходных достигло апогея. Пошли разговоры о закрытии воздушного пространства над Украиной, а некоторые зарубежные авиакомпании отменили рейсы в Украину и запретили своим самолетам пролетать над ней. Валютный рынок с тревогой наблюдает за происходящим; негатив трансформируется в ожидания дальнейшего падения гривны к иностранным валютам.

Это уже проявилось в формировании наличного курса доллара в субботу и воскресенье, в т.ч. некоторыми банками, которые «от греха подальше» подняли курс продажи до 29 гривен. Сегодня все эти опасения «хлынут» на межбанковский валютный рынок﻿. Крайне важна мгновенная и адекватная реакция Национального банка. Если регулятор с самого утра объявит о проведении массированных валютных интервенций по продаже долларов, это сможет частично успокоить рынок и нормализовать ситуацию. В противном случае ажиотажный спрос может перерасти в панический.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 28,10/28,30-28,40 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара на выходных менялась очень динамично. Еще утром субботы в столице доллар продавали по 28,20-28,25 гривен, но такая цена быстро исчезла. Уже в обед ценник на наличного «американца» подняли до 28,50-28,55 гривен, но на этом рост не закончился. С утра воскресенья появились признаки стабилизации ситуации, и доллар даже немного подешевел. Но уже после обеда ценники опять поползли вверх, а вечером воскресенья крупный оптовый обменный пункт столицы выставил на продажу доллар по 28,80 гривен. Исходя из этого, логично предположить, что сегодня оптовые обменные пункты Киева начнут продажу доллара по цене от 28,70 до 29,00 гривен (в зависимости от наличия спроса в том или ином обменнике). Дальше все будет целиком и полностью зависеть от того, как будет развиваться ситуация на межбанке. Малейший намек на стабилизацию ситуации – и ценники начнут быстро переписывать в сторону снижения.

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу скорректировался после резкого роста накануне вечером и опустился до отметки 1,1331 доллара, поскольку все мировые финансовые рынки отреагировали на опубликованные данные по инфляции в США, показавшие рекордный рост цен за последние 40 лет. Утром понедельника он торгуется в диапазоне 1,1337-1,1367 доллара, пытаясь вырасти в очередной раз. Наличный евро на выходных подорожал до 32,50-32,55 гривен. По такой цене его начнут продавать сегодня утром. Дальше все будет зависеть от ситуации с наличным долларом: евро будет следовать строго за ним.

Российский рубль падает под давлением растущей геополитической напряженности. Утром понедельника он ненадолго опустился до 78,10 руб /$,но к моменту написания статьи частично восстановил свои потери и торгуется в пределах 77,00-77,20 руб/$. Наличный рубль на выходных резко упал в цене: его продавали в основном по 3,65 гривны за 10 рублей. По 3,65-3,68 гривны его начнут продавать в понедельник утром. Дальше все будет зависеть от ситуации с гривной и поведения самого рубля в мире. Возможны резкие изменения цены на рубль в течение дня.