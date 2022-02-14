Украина может отказаться от вступления в НАТО – Пристайко

Украина может отменить подачу заявку на вступление в НАТО, если это поможет предотвратить войну, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире BBC Radio 5﻿ заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

Журналист спросил дипломата, может ли Киев пойти на такой шаг ради мира.

"Мы могли бы, особенно под угрозой нас могут к этому подтолкнуть. … Мы гибки в поиске наилучшего выхода, если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать" , — сказал Пристайко.

Радиостанция указывает, что такой шаг означал бы отказ Украины от цели, записанной в ее Конституции.