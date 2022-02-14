Под ОП митингуют студенты: требуют уволить Шкарлета

Под Офисом президента проходит акция протеста студентов киевских университетов с требованием уволить министра образования и науки Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает канал Андрея Павловского﻿.

Ранее произошел скандал в Киево-Могилянской академии, когда министр образования Шкарлета отказался признать выборы ректора вуза и заявил про возможную фальсификацию.

После этого пришлось проводить совещание под председательством премьер-министра при участии главы ВР, нардепов и сообщества НаУКМА. Была достигнута договоренность об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента Национального университета "Киево-Могилянская академия". Также было принято решение о невмешательстве правительства, в частности в лице МОН, в выборы президента академии.