Валютный рынок понедельника: ход торгов

В понедельник торги на межбанковском валютном рынке﻿ открылись резким скачком котировок безналичного доллара. Нагнетание ситуации, продолжавшееся с прошлого четверга во всех мировых и украинских СМИ, дало ожидаемый результат: гривна обвалилась.

На помощь пришел Национальный банк: еще до начала торгов он выставил ордер на продажу 30 млн долларов по цене 28,30 гривен, но их раскупили за пару минут, после чего рост продолжился. Котировки достигли 28,72 гривен на покупке и 28,80 гривен на продаже. И только непрекращающаяся интервенция НБУ по методу «выбора лучшей цены» (регулятор методично удовлетворял самые дорогие заявки покупателей) в конце концов дала результат: к обеду торговля стабилизировалась в диапазоне 28,53-28,57 гривен. К моменту написания статьи объем сделок только в торговой системе Bloomberg достиг 500 млн долларов. Как минимум, половину этого объема продал Национальный банк.

Неспокойно было с самого утра и на наличном валютном рынке. Мы писали, что рост начался еще на выходных﻿. С утра крупные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,90 гривен, а в розничных обменках выставили цену на продажу 29,00. По мере стабилизации ситуации на межбанке ценник то снижали, то вновь поднимали. В итоге, к обеду доллар подешевел до 28,77-28,83 гривен (на продаже). Покупают его на 10 копеек дешевле – по 28,67-28,70 гривен.

Евро на FOREX продолжил падение, начавшееся в прошлую пятницу, и к 13:30 опустился до отметки 1,1301 доллара. Наличный евро в столице местами продают по 33,00 гривны, но большинство обменных пунктов отдает его по цене 32,65-32,75 гривен. По информации портала «Курс Украины», евро покупают гораздо слабее, чем доллар.

Очередные «американские горки» рисует график российского рубля к доллару. Рано утром он упал до 78,20 руб/$, но затем компенсировал свое падение и укрепился до 76,40 руб/$. Резко меняется в последние дни и цена наличного рубля: на выходных его продавали по 3,65 гривен за 10 рублей, а сегодня – уже по 3,73-3,75 гривен.

Подорожал и польский злотый. Сегодня в столице его продают по 7,30-7,35 гривен.

«Криптовалюта №1» биткоин последние сутки торгуется﻿ в диапазоне 41550-42760 долларов за 1BTC. Для высоковолатильного биткоина это практически стабильность.