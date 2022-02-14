Bloomberg: нефть по $100 нанесет двойной удар по мировой экономике

Подъем цен на нефть до новых многолетних максимумов нанесет двойной удар по экономике, предупреждают аналитики. Подорожание нефти до $100 за баррель приведет к замедлению роста мировой экономики и подстегнет инфляцию, сообщает РБК.

Рост цен на нефть до $100 за баррель может нанести двойной удар по мировой экономике, еще сильнее ухудшив перспективы роста и подстегнув инфляцию, пишет Bloomberg со ссылкой на расчеты экономистов. Повышение цен на нефть примерно с $70 за баррель в конце 2021 года до $100 за баррель к концу этого месяца поднимет инфляцию примерно на 0,5% в США и Европе во второй половине года, подсчитали в Bloomberg Economics.

В понедельник, 14 февраля, на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть Brent достигли пика на уровне $96,1 за баррель, самого высокого уровня с октября 2014 года. Цена фьючерсов на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) поднималась до $94,9 за баррель.

Нефть сейчас стоит примерно в полтора раза дороже, чем год назад. В феврале 2021 года фьючерсы на нефть Brent торговались вблизи уровня $60 за баррель. Этот рост стал частью общего ралли цен на сырьевые товары, которое коснулось в том числе природного газа. Среди факторов увеличения стоимости: восстановление мирового спроса на энергоносители после локдаунов, геополитическая напряженность в различных регионах и проблемы с цепочками поставок продукции.

﻿Эксперты Goldman Sachs ожидают роста цен на нефть до $100 в третьем квартале 2022 года. По их прогнозам, это повышение с вероятностью в 50% приведет к увеличению инфляции в среднем на 60 б.п., при этом больше всего пострадают страны с развивающейся экономикой.

Аналитики Bank of America допустили, что цены на нефть марки Brent могут вырасти до $120 за баррель уже к концу июня 2022 года. Ускорить рост цен на сырье может повышенный спрос на бензин в сочетании с ограниченными мощностями по переработке.

По оценкам JPMorgan Chase, дальнейший рост нефти до $150 за баррель почти полностью остановит рост мировой экономики и приведет к росту инфляции в мире до более 7%, что более чем в три раза превышает показатель, на который ориентируется большинство Центробанков.

Дальнейший подъем цен на сырье также может замедлить рост мировой экономики и даже создать риски рецессии в отдельных странах. По мнению эксперта Oxford Economics Приянки Кишор, продолжающийся быстрый рост нефтяных цен может повысить риск рецессии в некоторых странах, особенно если политика центробанков этих стран также заметно ужесточится. По оценкам эксперта, каждые дополнительные $10 за баррель нефти съедают около 0,2 п.п. роста мировой экономики.

«Надеюсь, что это не та соломинка, которая ломает спину верблюду», — говорит Кишор.

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди считает, что рост цен на нефть на каждые $10 за баррель будет снижать экономический рост на 0,1 п.п. в следующем году.

В 2021 году, по оценкам МВФ, мировой ВВП вырос на 5,9%. МВФ прогнозирует, что глобальный рост экономики замедлится в 2022 и 2023 годах до 4,4% и 3,8% соответственно.