Что ожидается на валютном рынке во вторник

Массированная интервенция Национального банка, проведенная вчера с целью погасить нарастающий ажиотаж, дала первые результаты: доллар прекратил рост и к закрытию торгов опустился на 25 копеек от пиковых значений понедельника.

Однако сегодня все может повториться: повышенный спрос на валюту никуда не ушел, а экспортеры будут придерживать продажи до тех пор, пока окончательно не убедятся в том, что рост закончился. Поэтому Национальному банку, как и вчера, придется продолжить интервенции по продаже долларов, успокаивая рынок. Все будут внимательно следить за новостями, в т.ч. за происходящим в соседних России и Беларуси в надежде на хорошие новости.

Открытие торгов вторника ожидается на уровне 28,44/28,53 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Цена наличного доллара в понедельник менялась очень динамично. С утра крупные оптовые обменные пункты продавали его по 28,90 гривен, а в розничных обменках выставили цену на продажу 29,00. По мере стабилизации ситуации на межбанке﻿ ценник начали снижать. К обеду доллар подешевел на продаже до 28,77-28,83 гривен, а в 17:00 его можно было купить по 28,60-28,62 гривен. То есть по сравнению с утренней ценой доллар подешевел на 30 копеек, но если сравнивать с ценой прошлой пятницы, то имеем рост на 47 копеек. Сегодня оптовые обменные пункты Киева начнут продажу доллара по цене от 28,60 до 28,65 гривен. Дальше все будет целиком и полностью зависеть от того, как будет развиваться ситуация на межбанке. Если Нацбанк продолжит активно продавать валюту, доллар подешевеет.

Евро на рынке FOREX в понедельник продолжил падение, начавшееся в прошлую пятницу, и к вечеру опустился до отметки 1,1281 доллара. Наличный евро утром продавали по 32,90-33,00 гривны; к обеду он подешевел до 32,65-32,75 гривен, а к 17:00 – до 32,60-32,63 гривен. Сегодня утром его начнут продавать по 32,60-32,65 гривен. Дальше все будет зависеть от ситуации с наличным долларом: евро будет следовать строго за ним. Если Нацбанку удастся остановить рост безналичного доллара, то и наличный доллар, и наличный евро начнут дешеветь.

Российский рубль в понедельник сначала упал до 78,20 руб/$ (это произошло ранним утром), а затем вырос до 76 руб/$, поскольку в очередной раз появились признаки снижения геополитической напряженности. Утром вторника он торгуется в диапазоне 76,25-76,55 руб/$. Наличный рубль в столице утром продавали по 3,73-3,75 гривны, но после обеда цена снизилась на 2 копейки, до 3,71-3,73 гривен за 10 рублей. Сегодня рубль будут продавать по 3,68-3,72 гривны за 10 рублей.