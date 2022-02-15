Илон Маск показал, как SpaceX будет ловить ускорители ракет Super Heavy

Компания SpaceX показала 3D-анимацию, чтобы продемонстрировать, как база Starbase будет «ловить» готовый 70-метровый ускоритель Super Heavy, сообщает Хайтек.

Илон Маск, основатель компании SpaceX, показал в Twitter компьютерную симуляцию, на которой видно, как сверхтяжелый ускоритель Super Heavy спускается на Землю после запуска полезной нагрузки на орбиту.

Maybe something like this pic.twitter.com/PUBLdaewt8 — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2022

Система не похожа ни на одну из ранее представленных, отмечает Universe Today. Сама ракета-носитель оснащена четырьмя прямоугольными «ребрами» наверху. Они размещены в виде гигантского креста за пределами круглого корпуса. Во время спуска с двигателем носитель приземляется между двумя похожими на клещи придатками, которые выступают из стартовой платформы Starbase.

Напомним, вечером 10 февраля по местному времени в южном Техасе прошло мероприятие SpaceX, посвященное проекту Starbase, прогрессу компании в разработке полностью многоразового корабля и планам на ближайшее будущее. SpaceX закончила сборку Starship — самой большой ракеты в истории космонавтики. Ее собрали перед первым орбитальным запуском. Он должен был состояться еще до конца прошлого года, однако местный регулятор не выдал SpaceX соответствующего разрешения. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) теперь должно выдать разрешение до 28 февраля.