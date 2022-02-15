НБУ продал почти $400 млн для удовлетворения спроса на валюту

14 февраля Национальный банк Украины продал на валютном рынке $377 млн, чтобы удовлетворить спрос на валюту, сообщает Новое время.

Как рассказал в интервью директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, когда в конце прошлой недели началось ухудшение информационной среды, валютный рынок ожидаемо на это отреагировал.