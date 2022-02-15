НБУ продал почти $400 млн для удовлетворения спроса на валюту
14 февраля Национальный банк Украины продал на валютном рынке $377 млн, чтобы удовлетворить спрос на валюту, сообщает Новое время.
Как рассказал в интервью директор департамента открытых рынков НБУ Алексей Лупин, когда в конце прошлой недели началось ухудшение информационной среды, валютный рынок ожидаемо на это отреагировал.
"В пятницу спрос на нем превалировал над предложением, а мы продали $50 млн для сглаживания чрезмерных колебаний. Учитывая, что эта волна новостей началась в последние дни недели, в выходные произошло увеличение спроса в наличном сегменте рынка, что привело к достаточно ощутимому росту курса доллара на старте торгов в понедельник. В первые часы торгов этот избыточный спрос удалось удовлетворить и курс несколько скорректировался. В течение дня мы активно сглаживали чрезмерные колебания на рынке и продали $377 млн, что способствовало угасанию повышенного спроса", — рассказал он.