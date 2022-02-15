Обнаружен уникальный астероид с тремя спутниками
Мы привыкли видеть спутники у планет, то есть у больших и массивных тел. Но такие компаньоны бывают и у относительно маломассивных астероидов. И, как оказалось, количество спутников может быть очень разным, сообщает 24 Канал.
Благодаря устройству SPHERE, установленному на Очень большом телескопе (Very Large Telescope, VLT), удалось открыть у астероида 130 Elektra (или просто – Электра) новый спутник, уже третий. Это делает систему Электры единственной известной системой астероидов с четырьмя "компонентами".
Подробнее об открытии
Электра – это относительно небольшой астероид, расположенный в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
- Размеры астероида составляют 262 на 205 на 164 км.
- Ближе к Солнцу Электра подлетает на 2,47 астрономические единицы – это равняется примерно 369 миллионам 880 тысячам километров.
- Самая удаленная от Солнца точка орбиты астероида расположена на расстоянии 3,78 астрономические единицы – это составляет около 565 миллионов 599 тысяч километров.
- Один оборот вокруг звезды 130 Elektra совершает за 2019 земных дней.
Благодаря устройству SPHERE ранее было получено изображение 42 объектов Пояса. Ученые использовали новую технику обработки изображения, чтобы обнаружить небольшой спутник, получивший предварительное название S/2014 (130) 2. Новооткрытый объект оказался самым близким к материнскому телу спутником – он приближается к Электре примерно на 350 километров.
Открытие спутников вокруг малых тел, астероидов намекает нам на то, что мы многое не знаем о родной Солнечной системе. Также открытие поможет астрономам лучше понять, как формируются спутники у астероидов и планет.