Обнаружен уникальный астероид с тремя спутниками

Мы привыкли видеть спутники у планет, то есть у больших и массивных тел. Но такие компаньоны бывают и у относительно маломассивных астероидов. И, как оказалось, количество спутников может быть очень разным, сообщает 24 Канал.

Благодаря устройству SPHERE, установленному на Очень большом телескопе (Very Large Telescope, VLT), удалось открыть у астероида 130 Elektra (или просто – Электра) новый спутник, уже третий. Это делает систему Электры единственной известной системой астероидов с четырьмя "компонентами".

Подробнее об открытии

Электра – это относительно небольшой астероид, расположенный в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Размеры астероида составляют 262 на 205 на 164 км.

Ближе к Солнцу Электра подлетает на 2,47 астрономические единицы – это равняется примерно 369 миллионам 880 тысячам километров.

Самая удаленная от Солнца точка орбиты астероида расположена на расстоянии 3,78 астрономические единицы – это составляет около 565 миллионов 599 тысяч километров.

Один оборот вокруг звезды 130 Elektra совершает за 2019 земных дней.

Визуализация орбит спутников астероида Электра / Фото ESO

Благодаря устройству SPHERE ранее было получено изображение 42 объектов Пояса. Ученые использовали новую технику обработки изображения, чтобы обнаружить небольшой спутник, получивший предварительное название S/2014 (130) 2. Новооткрытый объект оказался самым близким к материнскому телу спутником – он приближается к Электре примерно на 350 километров.

Открытие спутников вокруг малых тел, астероидов намекает нам на то, что мы многое не знаем о родной Солнечной системе. Также открытие поможет астрономам лучше понять, как формируются спутники у астероидов и планет.