Валютный рынок вторника: ход торгов

Во вторник котировки безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ пошли вниз так же быстро, как они росли накануне. Уже к 12 часам дня они опустились до 28,162 гривен на покупке и 28,19 гривен на продаже.

Национальный банк, который в понедельник продал 377 млн долларов, чтобы погасить волну ажиотажного спроса, был вынужден опять выйти на межбанк, но на этот раз с покупкой валюты. Регулятор купил 50 млн долларов по цене 28,18 гривен, после чего выставил еще один ордер на покупку на уровне 28,16. Такие действия НБУ были правильно восприняты продавцами, и снижение прекратилось.

Вслед за безналичным резко подешевел и наличный доллар. Утром крупные оптовые обменные пункты продавали наличного «американца» по 28,63-28,65 гривен, а к обеденному перерыву ценник опустили на 40 копеек, до 28,23-28,25 гривен.

Евро на FOREX перешел от падения к росту и после вчерашнего снижения до 1,1281 доллара поднялся на 72 пункта, дойдя до отметки 1,1353 доллара. Мировые рынки отреагировали ростом на появившуюся надежду на мирное разрешение противостояния Украины и России. Наличный евро устремился вниз вслед за долларом: утром его продавали по 32,50-32,55 гривен, а к обеду евровалюта в столице подешевела на 30 копеек, до 32,20-32,25 гривен.

Российский рубль отреагировал ростом на сообщения о том, что вооруженные силы России завершили ряд учений, ожидается возвращение подразделений Западного и Южного военных округов в пункты постоянной дислокации. К обеду рубль укрепился до 75,40 руб/$. Рост рубля и гривны совпал во времени и скорости укрепления, поэтому наличный рубль сегодня в первой половине дня стабилен: его продают в основном по 3,71-3,74 гривны за 10 рублей.

Польский злотый тоже подешевел. Сегодня в столице его продают по 7,09-7,15 гривен.

«Криптовалюта №1» биткоин сегодня растет﻿ в цене и к настоящему моменту подорожал﻿ до 44425,85 долларов за 1BTC. Криптовалюты растут синхронно с ростом фондового рынка и ослаблением американского доллара.