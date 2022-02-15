Instagram ввел новый вид "лайков": как работает функция

Ко Дню святого Валентина соцсеть Instagram запустила функцию Private Story Likes. Теперь можно ставить лайки "Историям", которые не будут отправляться в личные сообщения и засорять переписки, как это было раньше, сообщает УНИАН.

Соответствующая иконка появилась в правом нижнем углу. После нажатия автор получает уведомление, что его сторис понравилась пользователю.

При этом у "Историй" не будет счетчика лайков – они будут видны только автору. Это отличается от подхода, который команда Instagram выбрала для основных постов пользователей. Соцсеть еще с 2019 года тестировала скрытие количества "лайков" в основной ленте, прежде чем принять решение оставить их включенными по-дефолту и разрешить пользователи самостоятельно скрывать их.

Обновление распространяется постепенно: если вам она еще недоступна, придется немного подождать. С начала 2022 года в Instagram уже успели вернуть хронологическую ленту постов и разрешили пользователям менять порядок постов в сетке профиля.